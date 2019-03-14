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Didim’de geleceğin turizmcileri kariyer günlerinde işletmelerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve mezunları, turizm sektörünün önde gelen işletmeleriyle Kariyer Günleri kapsamında bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 08:07
Didim’de geleceğin turizmcileri kariyer günlerinde işletmelerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu öğrencilerini ve mezunlarını, turizm sektörünün önde gelen işletmeleriyle Kariyer Günleri kapsamında 18 Şubat-08 Mart 2019 tarihleri arasında bir araya getirdi.

 

Didim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, insan kaynakları yetkilileri işletmelerinin tanıtımlarını yapıp ardından da öğrencilerle iş ve staj görüşmelerinde bulundu. Kariyer Günleri etkinliğine, başta Bodrum olmak üzere Didim ve Kuşadası’nda hizmet veren 18 otel ve 2 seyahat acentesi katılım gösterdi. Ayrıca ETS Tur Firması da Turizm ve Seyahat Hizmetleri öğrencilerine 5 gün süren bir eğitim verdi. Eğitim sonunda başarılı olan öğrenciler iş ve staj yapma şansı buldu.

 

Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları bulunan Didim Meslek Yüksekokulunda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, Kariyer Günleri’ne katılan işletmelerde staj yapma şansı bulurken, ikinci sınıf öğrencileri de henüz mezun olma aşamasındayken iş bulmanın sevincini yaşadı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 08:07
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