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Didim’de gazeteciler basın bayramında protokolle bir araya geldi

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz’da kutlanan “Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Atatürk anıtına çelenk koydu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:16
Didim’de gazeteciler basın bayramında protokolle bir araya geldi

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz’da kutlanan “Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Atatürk anıtına çelenk koydu. Basın çalışanları daha sonra protokolü ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti 24 Temmuz’da kutlanan “Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk koydu. Cemiyet Başkanı Bahri Yaba ve cemiyet üyesi İlknur Etleç tarafından çelenk bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız okundu.


Çelenk koyma töreninin ardından İlçe protokolü ve oda başkanlarıyla düzenlenen kahvaltıya; Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç ve gazeteciler katıldı.


Kahvaltının ardından konuşan Cemiyet Başkanı Bahri Yaba “24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve her ortamda her koşulda sorumluluk duygusu ile hareket ederek, toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın mensupları, bu noktada çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Bu anlamda basın farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlamak, aksaklıkları gidermek, toplumsal bilinci güçlendirmek gibi toplumsal açıdan önemli bir işleve sahiptir. Her ne kadar internetin yaygınlaşması ve sosyal medya platformların artması ile yazılı medya cazibesini kaybetmiş olsa da basında çok sesli ve aktif bir yapı hayatımızda yer bulmaktadır. Basın sektöründe en büyük görevi yerine getiren, basın mensuplarının toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri göz ardı etmeden objektif bakış açısı ile çalışmaları demokrasimiz açısından ne kadar önemli ise basın çalışanlarının özlük hakları iş güvenceleri ve çalışma şartlarının çağın şartlarına uygun olarak düzenlenmesi de bir o kadar önemlidir. Yaygın basının yanı sıra özellikle ilçemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, sosyal kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı sağlayan, yerel medya kuruluşlar ve onların çalışanları da aynı imkanlara kavuşturulmalıdır. Bu düşüncelerle ilçemizde faaliyet yürüten yerel basın çalışanlarımız başta olmak üzere bütün basın camiasının24 Temmuz ’Gazeteciler ve Basın Bayramı’ kutluyor, çalışmalarına başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.


Yaba’nın ardından Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ve Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım kısa birer konuşma yaparak basın çalışanlarının günlerini kutladı. Kahvaltının sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:16
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