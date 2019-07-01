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Didim’de deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:52
Didim’de deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı.


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yılı etkinlikleri kapsamında Didim ilçe protokolü Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açıldı. D- Marin Didim’den bota binen ilçe protokolü Altınkum açıklarında deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı. Etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ve kurum amirleri katıldı.


Çelenk bırakma töreninin ardından Altınkumdaki eski gümrük binası bahçesinde kokteyl düzenlendi. Kokteylde ilk konuşan Kuşadası Liman başkanlığı yardımcısı Gökhan Topaloğlu Kabotaj kanunu hakkında bilgi vererek “Bu kanunla denizciliğimiz gelişmiştir ve bir dönüm noktadır. Bu kanun bir anlamda kurtuluş savaşımızın denizcilikteki zaferidir.”dedi.


Ulaştırma Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla kısa sürede 650 bin amatör denizci rakamına ulaştırıldığını belirten Topaloğlu “İnsanımızın yüzünü denize dönmesi noktasında çalışmalar başlatılmıştır” diyerek yakın zamanda Kuşadası’nda amatör denizcilik kursunun yanı sıra Temmuz ayında da telsiz ehliyeti kursunun da başlayacağını müjdeledi.


Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ise Ülkemizin hudutlarının büyük kısmının deniz olduğunu belirterek “Askeri ve sivil bahriyemiz gelişerek merhaleler kat ederek gelişmiştir. Hepimizin bu ülkenin etrafının denizlerle çevrili olması ve tanrının bize bahsettiği bu yerle bize yüklendiği sorumluluklar vardır. Karamızın dışındaki her damlası bize ait olan bu lütfün kıymetini bilmek hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Denizcilik ve Kabotaj bayramını kutluyorum.”dedi.


İlçe protokolünün de katıldığı kokteyle konuklara ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:52
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