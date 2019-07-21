Didim’de deniz dip temizliği

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde Altınkum açıklarında dalgıçları katılımıyla deniz dip temizliği yapıldı. 1 saatlik temizlik çalışmasında denizin içerisinde çok sayıda araba lastiği, pet ve cam şişe, demir çubuklar ve atık kağıtlar çıkartıldı.

Didim Belediyesi öncülüğünde Altınkum mahallesinde tur tekneleri ile balıkçı teknelerin bağlandığı sahil kısmında deniz dip temizliği yapıldı. Belediye öncülüğündeki etkinlikte dalgıçların yanı sıra Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ile Meclis üyeleri Cengiz Kızıldağ ve Kerim Küsmez de dalış yaparak temizlik çalışması gerçekleştirdi. 1 saat süren deniz dip temizliği neticesinde denizin içerisinde başta araç lastikleri olmak üzere demir çubuklar, pet ve cam şişeler, plastik ve kağıt kartonlar çıkartıldı. Denizden çıkartılan atıklar kıyıda sergilenirken, vatandaşlarda temizlik çalışmasını takip etti.

"Herkes duyarlı olmalı ve denizi korumalıyız"

Temizlik çalışmasını izleyen vatandaşlar ise denizlerin kirletilmemesi gerektiğini vurgu yaparak, halkın daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ise denizlerin kirlenmemesi için bir duyarlılık çalışması yapıldığını belirterek, “Burası günü birlik teknelerin bağlandığı alan ve bilinçsizce malzemeler atılarak deniz kirletiliyor. Bu konuda herkes duyarlı olmalı ve denizi korumalıyız” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise denizin üstünden ne atılırsa denizin altında onların bulunduğunu belirterek, “Gördüğümüz gibi denizden lastikler çıkıyor, bazen koltuk çıkıyordu. Karadan ne bulursak denize atıyoruz. Önemli olan temizlemek değil denizi kirletmemek. Vatandaşlarımız duyarlı olmalı. Biz bu denizi kullanıyoruz ama bunlar bizim malımız değil, bunlar bize miras bırakılan şeyler" diye konuştu.