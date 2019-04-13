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Didim’de çok sayıda suçtan aranan zanlı polisten kaçamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri bir çok suçtan arama kaydı bulunan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
Didim’de çok sayıda suçtan aranan zanlı polisten kaçamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri bir çok suçtan arama kaydı bulunan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında “Hükümlü ve tutuklunun kaçması, kasten yaralama ve hırsızlık” suçlarından arama kaydı bulunan T.Ö.’yü kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
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