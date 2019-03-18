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Didim’de Çanakkale Zaferinin 104. yılı törenlerle kutlandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:57
Didim’de Çanakkale Zaferinin 104. yılı törenlerle kutlandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerle kutlandı.


Didim’deki ilk törenler Cumhuriyet kent meydanında yapıldı. Kent Meydanında yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Yılmaz, kamu kurum kuruluşların amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye Muharip gaziler derneği didim şubesi üyeleri katıldı. Kent meydanında yapılan törenlerde ilk olarak Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; daha sonra İstiklal Marşı okundu.


Çelenk koyma töreninin ardından Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah kocabıyık kültür merkezinde efeler ortaokulu öncülüğünde anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Efeler Ortaokulu Tarih öğretmeni Fatma Bekler gerçekleştirdi. Bekler “Çanakkale zaferi vatansız kalmaktansa ölürüm diyenlerin zaferidir. Çanakkale zaferi Türkiye cumhuriyetinin önsüzüdür. Vatan uğruna binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü yerdir.”dedi.


Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu; öğrenciler tarafından hazırlanan oratorya sahneye koyuldu. Oratorya da müzik dinletiyle anlam katılırken, Çanakkale zaferini anlatan sahne ise büyük alkış aldı. Törenin sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümü ve Şehitleri anma günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödüller verildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:57
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