Didim’de çalışan tur rehberleri sorunlarını konuştu

Aydının Didim ilçesinde çalışan tur rehberleri, Didim Ticaret Odasında bir araya gelerek sorunlarını konuştu

Didim Ticaret Odasında bir araya gelen tur rehberlerinden Uğur Çınar, Rabia Aydın, Övgü Candaş, Şengül Yalçın, Ercan Gürbüzatik, Umutcan Özdemir, Veysel Topkaya, Ali Çamurcu, Ayşe Akdemiröz, Demet Eker, Eren Gönül, Ergin İnce, Gülser Akkaya, Hasan Sevdi, Mahmut Nacar ve Nuri Aslan bazı hususları tespit etti.

Toplantıda tespit edilen hususlarla ilgili yapılan değerlendirmede“Bütün Türkiye ve Didim’de turizmde yanlış giden bazı uygulamalar olduğunu gördük. Rehbersiz turlar yapmaya çalışan, fiyatları düşüren acenteler yüzünden kaliteli hizmet veren acentelerin piyasada tutunamadıkları için sektörden çekildiklerini ya da kaliteden taviz vermek durumunda kaldıklarını müşahede ettik. Fiyat rekabeti yüzünden Taban ücretleri altında çalışmayı kabul eden rehberler de bu hizmeti yürütemediler. Bizlerde bu sorunlarla mücadele etmeye karar verdik. Taban ücreti altında çalışmayarak herkese eşit davranalım, böylelikle hem meslek itibarını koruyalım hem de kaliteyi arttıralım istiyoruz. Turizm camiası da entelektüel birikimi yüksek olan Türkiye’yi ve Didim’i bilen meslek gurubundan faydalansın istiyoruz. ” ifadelerine yer verdiler.