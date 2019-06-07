Didim’de bisikletli polisler görev başında

Aydın’ın Didim ilçesinde Altınkum Plajı’nda uygulamaya konulan Bisikletli Polis uygulaması bu yılda sürdürüldü.

Didim’de yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin asayiş ve güvenlik konusunda kendilerini rahat hissetmeleri geçtiğimiz yıllarda Altınkum Yalı Caddesinde uygulamaya konulan bisikeltli polis uygulaması bu yılda devam ettirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bisikletli polisler sabah saat 09:00 ila akşam saat 22:00 arasında cadde üzerindeki gezerek gerekli durumlarda asayiş ve güvenliği sağlıyor.

Bisikletli Polislerin yanı sıra bu yıl plajda zaman zaman yaşanan kap-kaç, hırsızlık gibi asayiş olaylarının da önlenmesi amacıyla sivil polisler plajda görev almaya başladı. Tatilci gibi görünerek vatandaşların arasında gezen polisler, asayiş ve güvenlik açısından diğer ekiplerle koordineli çalışıyor.

Yaz sezonu öncesinde alınan bu tedbirlerin halkın can ve mal güvenliği, asayiş ve huzuru sağlanması noktasında alınan tedbirler halk tarafından da olumlu tepki alıyor.