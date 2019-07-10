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Didim’de bir gecede 73 göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesi kıyı şeridinden yasa dışı yollardan lastik botlar ile kaçış hazırlığında olan toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
Didim’de bir gecede 73 göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesi kıyı şeridinden yasa dışı yollardan lastik botlar ile kaçış hazırlığında olan toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.


Didim Tekağaç açıklarında sabah saatlerinde lastik bot ile kaçış hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botta yaptığı denetimde 16 Suriye, 7 Somali, 3 Uganda, 2 Kamerun, 2 Filistin ve bir Sudan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.


Didim’de aynı bölgede yaklaşık 45 dakika sonra ikinci bir grup daha tespit edildi. Lastik bot içinde Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, bir saat içinde Tekağaç açıklarında toplam 72 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin yapılması için Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
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