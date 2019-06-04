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Didim'de "bayram" bereketi

Turistler kendilerini Altınkum Sahili'nde Ege'nin mavi sularına bıraktı

04 Haziran 2019 Salı 14:36
Didim'de "bayram" bereketi

AYDIN (AA) - Didim'in dünyaca ünlü plajı Altınkum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bayram tatilinde Didim'i tercih eden yerli ve yabancı turistler, hafta sonundan itibaren ilçeye gelmeye başladı.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı ilçede bayramın ilk günü turistler Altınkum sahiline akın etti.

Sıcaktan bunalan misafirler kendilerini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklentilerinin üzerinde bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Turizm sektörünün bayramı çok iyi karşıladığını vurgulayan Atabay, "Misafirlerimiz güzel plajımızı ve havayı gördükten sonra Didim'den ayrılmak istemiyor. Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 90 civarında. Önümüzdeki günlerde yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Turizm sezonunun bu senede güzel geçeceğini bekliyoruz." dedi.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:36
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