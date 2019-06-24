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Didim’de başarılı okullar ödüllendirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen törendeBeyaz Bayrak, Beslenme Dostu ve Eğitim Bilişim Ağına (EBA) katkı sunan okullar ödüllerini aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
Didim’de başarılı okullar ödüllendirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen törendeBeyaz Bayrak, Beslenme Dostu ve Eğitim Bilişim Ağına (EBA) katkı sunan okullar ödüllerini aldı.


Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesinde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü ile okul müdürleri katıldı.


Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2006 yılında beyaz bayrak projesini hayata geçirdi. İlçemizde 35 okul beyaz bayrak aldı. Bunun 17’sini 2019 yılında oldu. Beslenme dostu okul projesi de yine aynı bakanlıklar arasında yapıldı. İlçemizde 23 okul bu ödülü almaya hak kazandı. 2019’da 10 okulumuz bunu almaya hak kazandı. Ayrıca bakanlığımız Eğitim Bilişim Ağına (EBA) sistemini oluşturuldu. Bu kapsamda 13 okulumuz %100 giriş yaptı. 17 İlçede EBA’ya giriş ve kayıtta birinci sıradayız. Bu eğitim-öğretim dönemini de sona erdi. Bu noktada katkı sunanlara teşekkür ediyorum” dedi.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise ödül alan okulları tebrik ederken, “Tüm amacımız çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlamak; onların daha sağlıklı şekilde hazırlanmasına katkı sunmak.”dedi.


Konuşmaların ardından Beyaz Bayrak ve Beslenme dostu olmaya hak kazanan okullar ile Eğitim Bilişim Ağına (EBA) katkı sunan okullara ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
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