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Didim’de balık çiftlikleri ve OSB konusunda ortak adım atılacak

Aydın’ın Didim ilçesinde, denize yapılması planlanan yeni balık çiftlikleri ile buna bağlı olarak yapılması düşünülen Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine konusunda Didim Belediyesi öncülüğünde odalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:30
Didim’de balık çiftlikleri ve OSB konusunda ortak adım atılacak

Aydın’ın Didim ilçesinde, denize yapılması planlanan yeni balık çiftlikleri ile buna bağlı olarak yapılması düşünülen Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine konusunda Didim Belediyesi öncülüğünde odalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.



Altınkum’da bulunan eski gümrük İskelesinde gerçekleşen toplantıya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, Belediye meclis üyeleri, Ticaret odası yönetim kurulu üyeleri, Demokratik kitle örgütleri, Çevre derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda değişik alanlarda faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, aynı şeylerin konuşulması yerine farklı şeylerin söylenmesi ve yapılması gerektiğine dikkat çekerek; “Bugün burada bir yürütme kurulu oluşturma fikrimiz var. Burada kuracağımız yürütme kurulu ve ardından oluşturmak istediğimiz komitelerle her yurttaşımızı bilgilendireceğiz. Önce Didim’de yaşayan 100 bin kişiyi ardından da tüm ülkeye konuyu taşımalıyız. Burada bir konsorsiyum sağladığımızı düşünüyorum.Hepimiz sorunun takipçisi olacağız” dedi.



Başkan Atabay, yürütme kurulu platformu ve ardından komitelerin kurulmasına açıklık getirerek; “Platformumuz süreci takip edecek. Bir Hukuk komisyonu kurularak konunun hukuki yönden takip edilmesi gerekiyor. Öte yandan basının ve kamuoyunun bilgilendirmesi noktasından Basın ve Halkla İlişkiler komisyonu gerekli. Bu komisyon konun halka duyurulmasında etkin olacak. Diğer bir komite ise Sokak komisyonu, bu komisyonda eylem, basın açıklamaları ve olaya yönelik duyarlılığın arttırılması yönünde çalışacak. Bizler bugün burada uzun ve ince bir yolculuğa çıktık. Karşımız güçlü gruplar var, iyi argüman ve enstrümanlar kullanırsak mücadeleyi kazanırız ve kazanacağımıza da inanıyorum” dedi.



Atabay’ın konuşmasının ardından toplantıya katılan katılımcılar öneri ve görüşlerini dile getirerek, yeni balık çiftlikleri ile buna bağlı olarak yapılması düşünülen Tarımsal Organize Sanayi bölgesinin önlenmesi noktasında atılacak her adıma destek olacakları mesajını verdi. Toplantı sonunda oluşturulacak Yürütüme kurulu ile 3 komitede görev almak isteyenlerin başvuruları alındı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:30
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