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Didim’de “Balık çiftlikleri” konusunda oluşturulan komisyonlar bir araya geldi

Aydının Didim ilçesi açıklarında yapılması düşünülen balık çiftlikleri ile karada devamı niteliğinde düşünülen Tarımsal OSB’ye karşı yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan komisyonlarda görev almak isteyen gönüllüler, Didim Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
Didim’de “Balık çiftlikleri” konusunda oluşturulan komisyonlar bir araya geldi

Aydının Didim ilçesi açıklarında yapılması düşünülen balık çiftlikleri ile karada devamı niteliğinde düşünülen Tarımsal OSB’ye karşı yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan komisyonlarda görev almak isteyen gönüllüler, Didim Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Didim Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıya Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ev sahipliği yaparken Başkan Atabay’a Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Meclis üyeleri Gül Ülker ve Ceren Turan eşlik etti. Toplantıya Komisyonlarda görev almak isteyen gönüllüler katıldı.


Toplantıda ilk olarak Balık çiftlikleri ve Tarımsal OSB noktasında Bakanlık ve ilgili müdürlüklerin yürüttüğü çalışmalar ve konuyla ilgili yönetmelikle ilgili olarak bir bilgilendirme yapıldı.


Ardından konuşan Başkan Atabay Didim’e yapılması planlanan balık çiftlikleri ve akabinde kurulması planlanan Tarımsal OSB’nin yerinin yanlış yer olmasından dolayı karşı olduklarını ifade etti. Atabay toplantı öncesinde yapılan bilgilendirmede kurulması düşünülen projenin 500 Milyon TL’lik bir yatırım olduğunu ve 1500 kişiye istihdam sağlanmasının planlandığını öğrendiğini belirterek “Burada bir takım kararlar alacağız ama sonuç önemli. Şu an bu süreçle ilgili karşımızda muhatap yok. Ortada idari bir işlem yok. İşin sahibi yok ama ortada gölgeler var.Biz bunları düşünerek çalışmalar yapacağız ve işin takibini bırakmayacağız” dedi.


Konuşmaların ardından katılımcılara söz verilirken oluşturulan 3 komisyonun da kendi içerisinde bir araya gelerek yapacakları çalışmaları ele alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
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