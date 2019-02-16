Didim’de bademler çiçek açtı AYDIN(İHA)– Aydın’ın Didim ilçesi sahillerinde, baharın gelişini müjdeleyen simge ağaç bademler çiçek açtı.

AYDIN(İHA)– Aydın’ın Didim ilçesi sahillerinde, baharın gelişini müjdeleyen simge ağaç bademler çiçek açtı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde elverişsiz hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, Aydın’da yağmurların ardından 2 gündür güneşin yüzünü göstermesiyle Didim ilçesinde bulunan Akbük koyunda badem ağaçları çiçek açmaya başladı.

Bölgede üretim yapan çiftçi Ali Yanık, ilçede etkili olan lodos ve ardında başlayan yağışlardan sonra iki gündür havaların iyi gitmesiyle güney yamaçlardaki badem ağaçları çiçek açtığını belirterek, bölgede genelde her yıl 24 Ocak’tan sonra badem ağaçları çiçek açarken, bu yıl elverişsiz hava şartları nedeniyle 9-10 gün geciktiğini belirtti.

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