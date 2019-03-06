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Didim’de aranan 5 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:39
Didim’de aranan 5 şüpheli yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik olarak hakkında “Basit Yaralama” suçundan arama kararı bulunan M.D., “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan arama kararı bulunan M.Ç., “Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak” suçundan arama kararı bulunan M.S., “Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık, Basit Yaralama” suçundan arama kararı bulunan M.D., “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan arama kararı bulunan Ö.K., “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık”, suçundan arama kararı bulunan H.B. isimli şüpheliler yapılan operasyonlar sonucu yakalandı.

 

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Didim Adliyesine sevk edilen şüpheliler, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:39
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