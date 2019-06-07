Didim’de 97 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 97 göçmen Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim’den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler Sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik komutanlığı ekipleri aynı gün değişik yer ve saatlerde yaptığı devriyelerde 3 farklı göçmen kaçakçılığına dur dedi. İlk olarak sabah saatlerinde Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan ekipler lastik bot durdurarak içerisinde göçmenler kurtardı. Botta bulunan 27 Kongo, 4 Irak, 2 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen (16 erkek, 8 kadın, 10 çocuk) yakalandı.

Aynı gün gece geç saatlerden Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında bir lastik bot daha durduran ekipler botun içerisinde 4 Suriye, 4 Irak, 21 Filistin ve 6 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (16 erkek, 10 kadın, 9 çocuk) yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri yine aynı gün gece saatlerinde Menderes Kanalı açıklarında bir bot daha durdurdu. Botta bulunan 15 Suriye ve 13 Somali uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen ( 14 erkek, 8 kadın, 6 çocuk ) yakalandı. Yakalanan toplam 97 göçmen işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç müdürlüğüne teslim edildi.