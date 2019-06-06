Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 63 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Nehri'nde devriye sırasında bir lastik botu durdurdu. Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 12 Somali, 15 Suriye ve bir Etiyopya uyruklu 28 kişi yakalandı. Ekipler, Taşburun açıklarında Yunan adalarına gitmeye çalışırken gözetim altına aldığı 35 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.