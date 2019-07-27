Didimde 41 göçmen yakalandı Didim’den yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.

Didim’den yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim’den yasadışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 39 Suriyeli 2 Filistinli ve 2 Iraklı olmak üzere toplam 41 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler işlemler yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İşlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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