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Didim’de 4. dalga hazine talanı operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği hazine talanı operasyonunun dördüncü dalgasında eski ilçe müdürleri göz altına alındı.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:35
Didim’de 4. dalga hazine talanı operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği hazine talanı operasyonunun dördüncü dalgasında eski ilçe müdürleri göz altına alındı.


Aralarında Didim eski Milli Emlak Müdürü ve Didim eski İlçe Tarım müdürü olmak üzere 12 şüpheliden 10’u ifadeleri alınmak üzere göz altına alındı. Şüphelilerden Didim eski Milli Emlak Müdürü İ.D ile şüphelilerden İ.D aranıyor.


Didim’de hazine talanı operasyonları kapsamında 12 şüpheliden 10’u jandarma tarafından göz altına alındı. Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe jandarma komutanlığınca daha önce yapılan hazine talanı operasyonlarının devamı yine jandarma güçlerince gerçekleştirdi. Didim, Söke ve Şanlıurfa’daki 12 ayrı adreste polis eşliğinde Jandarma ekipleri 12 ayrı şüpheliyi yakalamak için hareket geçti.Operasyon kapsamında aralarında Didim eski Milli Emlak Müdürü ve Didim eski İlçe Tarım müdürü olmak üzere 12 şüpheliden 10’u göz altına alındı. Şüphelilerden Didim eski Milli Emlak Müdürü İ.D ile şüphelilerden İ.D arandığı adreste bulunamazken, Didim eski ilçe tarım müdürü H.Y, Didim milli emlak memurlarından M.A (41) ve H.G.T (39) ile F.T(57), H.Ş,(73) Y.Ç (48), H.B (50), M.M(41),F.Y(50) ve S.Y (45) isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma komutanlığına getirildi. Şüphelilerin Jandarma ifadelerinin alınmasının ardından Didim ilçe tarım müdürü H.Y, M.A, H.Ş, H.G.T,ve T.F göz altı işlemleri yapılırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:35
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