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Didim’de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Küçük bir lastik bot içinde yasa dışı yollardan yunan adalarına geçleşe çalışan 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:13
Didim’de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Küçük bir lastik bot içinde yasa dışı yollardan yunan adalarına geçleşe çalışan 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında bölgede devriye görevi yürüten SG Güney Ege bağlısı bot, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakalandı. 5 Irak, 17 Filistin uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim D-Marin iskelesine getirilerek burada güvenlik güçlerine teslim edildiler. 22 düzensiz göçmen burada yapılacak işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri açıklandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 00:13
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