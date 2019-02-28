Didim’de 20 gündür kayıp olan esnaf ölü bulundu Aydının Didim ilçesinde 20 gündür kayıp olan 48 yaşındaki esnaf, ölü olarak bulundu.

Aydının Didim ilçesinde 20 gündür kayıp olan 48 yaşındaki esnaf, ölü olarak bulundu.

Didim’de 20 gündür kendisinden haber alınamayan demirci ustası Nihat Kıvılcım’ın cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre; Yeni mahallede yaşayan ve uzun yıllardır ilçede Demircilik yapan 2 çocuk babası Nihat Kıvılcım için ailesi 20 gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Didim ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kıvılcım’ın cansız bedeni Hisar Mahallesi Denizli öğretmenler sitesinde mevkiinde çalılık arazide bulundu.

Kıvılcım’ın cansız bedenini site sakinleri gezinti yaptığı esnada bulurken, Emniyet güçlerince yapılan incelemede Kıvılcım’ın iple kendisini asarak yaşamına son verdiğini belirledi. Görgü tanıklarının ihbarının ardından Kıvılcım’ın cansız bedeni Didim devlet hastanesi morguna kaldırılırken, ailesine haber verildi. Kıvılcım’ın cansız bedeni memleketi olan Söke’nin Bağarası Mahalesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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