0553 313 94 23

Didim'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

10 Mart 2019 Pazar 23:38
Didim'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:38
  1. düzensiz göçmen
  2. Sahil Güvenlik
  3. yakalama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde "Portakalın Şehri: Yafa" kitabı tanıtıldı
    1. Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde..
    2. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal..
    3. Aras, Bodrum’a 1 milyar 400 milyon..
    4. Tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
    5. Cumhur İttifakı Elbistan adayı Mehmet..
    6. Fransa'da Buteflika karşıtı gösteri
    7. Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18..
    8. Didim'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası..
    10. ABD basınından Trump yönetimine soğuk..
    11. Maçın ardından
    12. Şenol Güneş: “Biz kimseye namussuzluk..
    13. Bakan Soylu açıkladı: Asla izin..
    14. Eğitim tamamen durduğu Yemen’e..
    15. Avrupa ülkesi şaşkın! Sürgündeki lider..
    16. "DEAŞ tehdidi devam ediyor"
    17. Kartal'ı ipten alan Kagawa itiraf..
    18. Maçın ardından
    19. Venezuela'ya giden yardım kamyonlarını..
    20. İstanbul'da korkutan yangın! Otel..
    21. Baltayla vapura binmişti! Savcılık..
    22. Numan Kurtulmuş: "31 Mart Yerel..
    23. Nazif Karaman: Millet İttifakı'nın..
    24. Motosiklet yarışı faciayla bitti!
    25. Fatih’te otel yangını: 20 kişi..
    26. Gazze'de 6 bin 400 kişiye geçici iş..
    27. Meksika Rallisi'nde kazanan Ogier
    28. "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor"
    29. 'Selefilik-Tarihsel Süreci ve..
    30. İsveç'te patlama! 'Terör olayı..
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ekran karşısına çıktı! Dikkat çeken sözler
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ekran karşısına çıktı! Dikkat çeken sözler
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...