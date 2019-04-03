Didim’de 16 mahalleden 7’si el değiştirdi.

Aydın’ın Didim ilçesinde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kazanan muhtarlar beli oldu. 16 mahalle içerisinde İlçenin en az nüfusuna ve seçmenine sahip olan Batıköy mahallesini ise kadın muhtar Fadime Kılınç kazanırken, Çamlık mahallesi muhtarlığını da Filiz Atabay Soyaner kazandı.

Didim’de 31 Mart yerel seçimlerinde ilçeye bağlı 16 mahalledeki muhtarlık seçimlerinin sonuçları de belli oldu. Seçim sonuçları kapsamında Fevzi paşa, Çamlık, Altınkum, Denizköy, Mavişehir, Balat, ve Batıköy mahallelerinde muhtarlıklar el değiştirdi.

Diğer yandan ise Hisar mahalle muhtarı Bahri Aşık 8. dönemini kazanırken seçimlere de rakipsiz girdi. Öte yandan ise Yeni mahalle muhtarı Şaban Tokmak ise 7. döneminde rakiplerinin arasından sıyrılarak devam dedi.

Bu kapsamda Hisar Mahallesi Bahri Aşık, Yalıköy Mahallesi Fahri Yalçın, Fevzipaşa Mahallesi Ahmet Çalkama, Cumhuriyet Mahallesi Latif Akyol, Efeler Mahallesi M. Emin Öztürk, Akbük Mahallesi Mehmet Çamlı, Çamlık mahallesi Filiz Atabay, Yenimahalle Mahalle Şaban Tokmak, Altınkum mahallesi Mustafa Tıkkın, Denizköy mahallesi Adli Karhan, Mersindere Mahallesi Bayram Ökmen, Mavişehir muhtarı Ramazan Öksel, Balat Mahallesi Ali Konya, Akköy Halit Dülgeroğlu, Akyeniköy Ahmet Yarımkaya, Batıköy Fadime Kılınç seçildi.