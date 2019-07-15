Didim’de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Didim protokolü şehit aileleri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarete İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve ilçe protokolü üyeleri katıldı. Ziyaretlerde Balat ve Akyeniköy Mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerine ziyarette bulunuldu; ardından şehit mezarları ziyaret edilip kuranı-kerim okundu ve dualar edildi.

Ziyarette şehitlerimizin aileleri ile bir araya gelerek acılarını paylaşan, şehit aileleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Türköz, tüm şehitlere Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında ise Merkez Camisinde şehitler için Kuran-ı kerim okunup dualar edildi. Merkez Cami İmam Hatibi Muhammet Karagüller tarafından gerçekleştirilen duanın ardından İlçe protokolü cemaatler birlikte öğle namazını kıldı. Namaz sonrasında ise cemaate tavuklu pilav ile ayran hayrında bulunuldu.