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Didim'de 136 düzensiz göçmen yakalandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:13
Didim'de 136 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 136 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen bir grup düzensiz göçmeni fark etti.

Botu durduran ekipler, 36'sı Filistin, 10'u Suriye uyruklu 46 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Öte yandan, aynı mevkide farklı saatlerde lastik botlarla Yunanistan'a geçmek isteyen 43 Afganistan, 5 Suriye, 42 Filistinli olmak üzere 90 kişi yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:13
  1. düzensiz göçmen
  2. Sahil Güvenlik
  3. yasa dışı

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