Didim’de 12 adrese eş zamanlı fuhuş baskını: 48 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin 12 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı fuhuş operasyonunda 23’ü yabancı 36 kadın ile 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ilçede meydana gelen “fuhuş yapma, yaptırma, yer temin etme, fuhşa aracılık yapma” suçlarıyla ilgili olarak E.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin bağlantılı olduğu 6 içkili eğlence mekanı ve 2 otel ve ikametlere yönelik toplam 12 ayrı adrese eşzamanlı olarak yapılan operasyonda 23’ü yabancı, 13’ü ise Türk kimlikli olmak üzere 36 kadın ve 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olayın şüphelilerinden olan içkili eğlence yerleri işletmecileri; E.E., N.K., E.K., S.A., M.T., K.D., E.Ş., H.B., F.B., L.B., ve E.A. sevk edildikleri adli mercilerce, L.B., E.K. ve E.A. ise savcılık sorgularının ardından serbestbırakıldı. Tutuklama talebiyle hakim karşısında çıkartılan M.T., F.B., S.A., N.K. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; H.B., K.D., E.Ş. ve E.E. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.