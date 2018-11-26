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Didim'de 114 düzensiz göçmen yakalandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06
Didim'de 114 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Umut Sitesi açıklarında düzensiz göçmenlerin lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak ve bot sevk edildi.

Ekipleri fark eden yabancı uyruklularla kovalamaca yaşandı. Düzensiz göçmenlerin karaya çıkarak kaçmaları üzerine arama çalışması başlatıldı.

TCSG-31 timinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürüttüğü 3 saatlik arama çalışmasıyla Afganistan uyruklu 42 kişi yakalandı.

Öte yandan, Parlamenterler Sitesi açıklarında fark edilen Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile Manastır Koyu açıklarında durdurulan lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 38'i Suriye ve 7'si Filistin uyruklu 45 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06
  1. düzensiz göçmen
  2. emniyet
  3. Sahil Güvenlik
  4. yakalama

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