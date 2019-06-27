0553 313 94 23

Didim’de 112 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın Didim ilçesinde karada ve denizde gerçekleştirilen çalışmalarda 79 Suriye, 17 Irak ve 16 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 112 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:53
Didim’de 112 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın Didim ilçesinde karada ve denizde gerçekleştirilen çalışmalarda 79 Suriye, 17 Irak ve 16 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 112 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından termal kamera ile gerçekleştirilen taramada Didim Altınkum 7. Koy mevkiinde karada bir grup düzensiz tespit edildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verilen bilgi sonrası karada 10 Suriye, 3 ırak ve 16 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile Ufkan Y. isimli göçmen kaçakçısı Emniyet ekiplerine teslim edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri gece sürdürdükleri denetimlerde bu defa Didim Nazilli Umut sitesi önlerinde termal kamera ile yine 10 Suriye ve 14 Irak uyruklu düzensiz göçmen tespit etti. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırmaya çalıştığı tespit edilen 2 Türk göçmen kaçakçısı da yakalanarak Emniyet ekiplerine teslim edildi.


Didim açıklarında devriye görevini sürdüren sahil Güvenlik ekipleri Taşburun Limanı önlerinde lastik bot içinde 37 Suriye uyruklu, Didim Toprak ada önlerinde ise 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Didim ilçesinde toplam 79 Suriye, 17 Irak ve 16 Filistin uyruklu olmak üzere 112 düzensiz göçmen yakalandı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2’si Türk 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için, göçmen kaçakçıları ise haklarında yasal işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
    1. Kamu bankaları imar barışı ödemelerini..
    2. Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili..
    3. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    4. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    5. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    6. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    7. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    8. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    9. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    10. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    11. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    12. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    13. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    14. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    15. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    16. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    17. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    18. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    19. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    20. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    21. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    22. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    23. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    24. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    25. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    26. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    27. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    28. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    29. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    30. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!