0553 313 94 23

Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Büyük Menderes Nehri'nin denizle buluştuğu noktada 58, Sırtlandeliği mevkisinde ise 49 Suriyeli tespit etti.

Her iki operasyonda yakalanan 107 göçmen, işlemleri için emniyet ve jandarmaya götürüldü.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
  1. düzensiz göçmen
  2. emniyet
  3. jandarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
    1. Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
    2. Karadağ ile serbest ticaret anlaşması..
    3. Şule Çet davasında yeni gelişme!
    4. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    5. Yayalara sabah şoku
    6. FETÖ'nün 'altın çocuğu' hapis cezasına..
    7. Altın fiyatları
    8. (Özel) Yenişehir havalimanı rekor kırdı
    9. Kaçakla mücadelede kararlı duruş
    10. Etiyopya 10. eyalet için referanduma..
    11. Kesik Baş Cinayeti Davası’nda geline..
    12. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi
    14. Erdemli Belediyesi’nin okullara..
    15. Yunan Meclisinde yemin töreni
    16. Esnaf sahredeyken çalışma alanı..
    17. HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı..
    18. Genç mühendislerin diploma sevinci
    19. Babaannesini öldüren sanığın yeniden..
    20. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    21. AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
    22. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den..
    23. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    24. Çocuk katili PKK'yı görmezden gelen..
    25. Aziziye’de denetimler sıklaştı
    26. Samsun’da konut satışları azaldı
    27. Yıkılma tehlikesi bulunan evde..
    28. Suriye’de askeri araca bombalı..
    29. Çankaya Belediyesi 40 bin sokak..
    30. Çin'den ABD'ye ticaret anlaşmasında..
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’