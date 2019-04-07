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Didim Ziraat Odası, sulama birliği ve milli parklara sorunlarını iletti

Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Söke Sulama Birliği ile Kuşadası Milli Parklar Müdürlüğüne gerçekleştirdikleri ziyaretlerde sorunlarını aktardı; fikir alış verişinde bulundu.

07 Nisan 2019 Pazar 09:03
Didim Ziraat Odası, sulama birliği ve milli parklara sorunlarını iletti

Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Söke Sulama Birliği ile Kuşadası Milli Parklar Müdürlüğüne gerçekleştirdikleri ziyaretlerde sorunlarını aktardı; fikir alış verişinde bulundu.


Didim Ziraat odası başkanı Hilmi Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri resmi kurumları ziyaretlerde bulundu. Yıldırım ilk olarak Söke Sulama Birliği Başkanı Ahmet Ergin Turan’ı ziyaret ederken ziyarette Didim’in mahalleleri olan Balat, Batıköy, Akyeniköy mahallelerinin Kış suyu ve Tav suyu sulamaları hakkında bilgiler aldı .


Ziyarette bölge için önemli olan kış suyu sulamalarının 10 Nisanda kapanarak bu yıldan itibaren 25 Nisana kadar çiftçilere Tav suyu verileceği bilgilerini aktarılırken, Didim bölgesindeki bozuktarla yolları için destek istedi. Sulama birliği başkanı Turan, kendi sınırları içerisindeki yolların düzeltilmesi noktasında yazılı müracaatla konuyu değerlendireceklerini söyledi.



Yıldırım ve beraberindekiler Söke Sulama Birliği ziyaretinin ardındanKuşadası Milli Parklar Müdürü Koray Aşık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Oda başkanı Yıldırım, Balat Mahallesinde bulunan Balıkçılık kooperatifi barınaklarının taşınması konusunda neler yapılabileceği konusunda bilgiler aldı. Müdür Aşık ise kapısının her türlü konuda kendilerine açık olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 09:03
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