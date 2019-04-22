Didim Vegan Festivalinde Derya Uluğ sahne aldı

Aydının Didim ilçesinde, bu yıl 3. düzenlenen Didim Vegan festivali etkinlikleri kapsamında Derya Uluğ konseri düzenlendi.

Festival konser alanındaki konseri Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Didim belediye meclis üyeleri de izlerken, binlerce kişi konser alanını doldurdu.

Sahneye ilk olarak aynı zamanda vegan olan Dolunay Obruk sahne aldı. Kendi eserlerini seslendiren Obruk yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Obruk’a festivale katkılarından dolayı plaket ve çiçek verdi.

Ardından sahneye son yılların gözde isimlerinden Pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ sahne aldı. Uluğ “Okyanus” şarkısıyla sevenlerini coşturdu. Uluğ’u daha sonra ardından söylediği parçalarla ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda Başkan Atabay Uluğ’a plaket ve çiçek verip teşekkür etti.