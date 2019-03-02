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Didim Ülkü Ocaklarında Kalendar dönemi

Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Didim Ülkü Ocakları başkanlığına Erçin Kalendar atandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:50
Didim Ülkü Ocaklarında Kalendar dönemi

Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Didim Ülkü Ocakları başkanlığına Erçin Kalendar atandı.


Aydın Ülkü Ocakları il başkanı Tayfun Şan’ın göreve başlamasının ardından 2 aydır kapalı olan Didim Ülkü Ocaklarına atama yapılarak, Didim Ülkü Ocakları başkanlığına Erçin Kalendar atandı.


Didim ülkü ocaklarında yapılan törene Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfun Şan’nın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya, AK Parti Didim ilçe başkanı Maşallah Subaşı, Cumhur ittifakının Didim adayı olan AK Parti Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı,cumhur ittifakı belediye meclis üyesi adayları katıldı.


Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfun Şan Didim’deki ocağı açtıklarını belirterek, Türk gençlerine burada vatan ve millet sevgisi aşılandığını kaydederek, Didim’e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.


Didim Ülkü Ocakları başkanlığına atanan Erçin Kalendar ise görevini en iyi şekilde yerine getireceğini, belirtti. Ardından Türk bayrağına yemin edilerek devir teslim işlemi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:50
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