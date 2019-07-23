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Didim Şoförler Odası Başkanı’ndan taksicileri uyarı “Gece tarifesi yok”

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, taksimetrelerin açılması konusunda hem araç sahiplerine hem de vatandaşlara uyarırken, gece tarifesinin ilçede geçerli olmadığını belirtti.

23 Temmuz 2019 Salı 10:35
Didim Şoförler Odası Başkanı’ndan taksicileri uyarı “Gece tarifesi yok”

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, taksimetrelerin açılması konusunda hem araç sahiplerine hem de vatandaşlara uyarırken, gece tarifesinin ilçede geçerli olmadığını belirtti.


Didim’de yaz sezonundaki hareketlilik giderek artarken ulaşımda ise tatilcilerin en sık tercih ettiği ulaşım aracı ticari taksiler olurken Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz hem taksicileri hem de vatandaşları uyardı. Oda Başkanı Cengiz taksi tarifelerinin belirlendiği belirterek “Açılış tarifesi 6 TL oldu. 100 metreye kadar 0,60 kuruş olarak açıklandı. Gece tarifesi diye bir şey yok. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olsunlar" dedi.


Özellikle yabancı uyruklu vatandaşların taksilerde fiyat konusunda mağdur olmamaları noktasında duraklara bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Cengiz “Duraklara gece tarifesinin olmadığını, taksimetre açılmadan yola çıkılmamasını konusunda uyarılarda bulunduk. Bu konularda şikayetler gelirsen ciddi yaptırımları var. İndi- bindi diye bir uygulamada yok. Taksimetre neyse o ücret alınacak. Oda üyesi taksi esnaflarımız ve yanlarında çalıştırdıkları şoförlerin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:35
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