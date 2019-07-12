Didim Şoförler Odası Başkanı ulaşım zamlarını değerlendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca il genelinde halk minübüsleri ile şehiriçi minibüslerine yönelik gelen zamla ilgili olarak Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz değerlendirmelerde bulundu.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Oda binasında düzenlendiği basın toplantısında zam konusuna değinerek “Aydın İl genelinde halk minibüsleri ile şehir içi minibüslerini zam oranını Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı belirliyor. Bu zamlar km’ye göre ve eski fiyatlar baz alınarak belirleniyor. Bizlerde de yani Aydın genelindeki odalardan, kooperatiflerden de görüş isteniyor. fiyatları kendileri belirliyorlar ve bu belirlenen fiyatlar uygulanmak zorunda. Şehirler arası fiyatları ise Ulaştırma Bakanlığı belirliyor ve yüzde 30 tasarruf hakkını firmalara bırakabiliyor. Bizim şu anki zamma müdahale hakkımız yok. Zaten şoför esnafının da bir zam talebi vardı çünkü girdi maliyetleri fazlaydı ama gelen fiyatlar vatandaşı memnun etmedi. Buradaki ayrım şu Bakanlık ile Büyükşehir Belediyelerin sistemleri farklı ve biz de ona göre adımlar atıyoruz” dedi.