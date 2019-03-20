Didim polisinden kaçamadı Aydın’ın Didim ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranması olan şahsı yakaladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranması olan şahsı yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Didim ilamat masasınca “herkesin girebileceği yere bırakmakla birlikte kilitlenme suretiyle hırsızlık” suçundan aranması bulunan H.K adlı şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifadesi alınan H. K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.