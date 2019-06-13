0553 313 94 23

Didim orman kampının geleceği belirsiz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait Didim’deki Tavşanburnu Tabiat Parkı 16 Haziran Pazar günü itibariyle kamp ve karavan turizmine kapatılıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:15
Didim orman kampının geleceği belirsiz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait Didim’deki Tavşanburnu Tabiat Parkı 16 Haziran Pazar günü itibariyle kamp ve karavan turizmine kapatılıyor. Parkın ihale sürecindeki belirsizlik devam ederken, kamptaki çadırlar kaldırıldı ve konuyla ilgili olarak belediye tarafından uyarı yazıları asıldı.


Didim’de Mersindere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan içerisindeki emdemik bitkiler olan ve görüntüsü itibariyle herkesine beğenisini toplayan ve denize kıyısı bulunan Orman kampının durumundaki belirsizlik devam ediyor. Bilindiği üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait 147 dönümlük Didim Tavşanburnu Tabiat Parkı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın koltuğa oturmasının ardından 26 Mayıs 2014’te yıllık kira bedeli 381 bin 765. 65 kuruş ile en yüksek teklifi vererek Orman kampının işletmesini almış ve 5 yıllığına işletmişti. 16 Haziran itibariyle ihale süreci tamamlanacak olan Tabiat parkının işletilmesi yeniden Orman ve Su İşleri Bakanlığına Doğa koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğüne geçerken, konuyla ilgili de parkın girişine afiş asıldı.


Haziran ayında yapılması planlanan yeni ihale sürecindeki belirsizliğin devam etmesi sebebiyle parktaki çadır ve karavanların kalktığı, Belediyeye ait olan 10 kadar çadırın ise 2 güne kadar kaldırılacağı öğrenildi.



Yazın yüz binlerce kişinin günü birlik yada sezonluk tatilini yaptığı, havası ve deniziyle herkesin beğenisini toplayan Orman kampı Tabiat parkının 16 Haziran’dan sonra günü birlik kullanıma açılacağı ve Bakanlıkça işletileceği öğrenildi. Çadır ve Karavanların kaldırılmasından sonra Orman kampının sessizliğe büründüğü görülürken, çadırlarda son kalanlar ise ortaya çıkan durumdan dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Haziran ayında yapılması planlanan ihale sürecindeki belirsizliğin devam ettiğini kaydederek “Genel müdürlükle görüşmelerimiz oldu. Süreç belirsiz ama biz ihaleye girmek için meclisimizden yetkiyi aldık. Bu konuda adımlar atacağız. Didimliler ve ilçeye tatile gelenlerinde bu konuda talepleri fazla; üzerimize düşeni yapacağız” dedi.


5 yıl boyunca Didim belediyesinin işlettiği kampın içerisinde soyunma ve duşa kabinler yenilenmiş, elektrik tesisatları yer altına alınmış, mescit konulmuş, var olan bir adet restoran aktif hale getirilmişti. Ayrıca orman kampının güvenliği açısından tüm bölge kablosuz güvenlik kameralarıyla kontrol altına alınırken, plajda yapılan temizlik neticesinde mavi bayraklı plaj haline getirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu’da asfalt ve kaldırımlara başlandı
    1. Altınordu’da asfalt ve kaldırımlara..
    2. (Düzeltme) Bafra’da ifade..
    3. Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
    4. 54 yıllık tiyatrodan bir sezonda 182..
    5. Şehit haberlerinden etkilendi, askeri..
    6. Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500..
    7. Borsa ilk yarıda düştü
    8. Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi..
    9. Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör..
    10. Yenilenebilir enerjide istihdam 11..
    11. FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer..
    12. “İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında..
    13. Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
    14. Erzincan Fen Lisesi filografi, resim..
    15. "Tankerlere saldırıyı tanımlamak için..
    16. BDDK'dan iç talebe çifte destek
    17. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    18. Marketine gelen çocuğu taciz ettiği..
    19. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    20. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    21. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    24. Erdoğan paylaştı! İşte yeni sistemin..
    25. "Microsoft Teknoloji Merkezi,..
    26. Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu:..
    27. Sadece avukatın yapacağı işleri yapan..
    28. Vezirhan Belediyesi Olağan Meclis..
    29. Lefke Bezi dünya markası olacak
    30. Didim’de kaçak alkole geçit yok
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu