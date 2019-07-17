Didim-Kos feribot seferlerine yoğun ilgi
Didim Marina’dan her hafta Salı günü Yunanistan’ın Kos Adasına gerçekleştirilen feribot seferleri yoğun ilgi görüyor.17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
Didim Marina’dan her hafta Salı günü Yunanistan’ın Kos Adasına gerçekleştirilen feribot seferleri yoğun ilgi görüyor.
16 Temmuz 2019 Salı günü ikinci seferini yapan Fahri Kaptan 5 feriboyu, 100 yolcu ile saat Kos Adası’na doğru hareket etti.
Kos seferlerini düzenleyen firma sahibi Atilla Kılınç, ikinci seferde yoğun ilgi gördüklerini dile getirerek; “Didim’den
düzenlediğimiz Kos seferlerinin ikincisinde cataramanımızda 100 yolcu ile Kos Adasına hareket etti. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği seferde, haftada iki güne ve Yunanistan’da bulunan başka adalara özellikle Leros Adası’na da sefer düzenlemeyi
düşünmüştük. Bu düşüncemizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.
D-Marin İdari İşler Amiri Oğuzhan Demirtaş ise, “Kos seferleri, Didim için yapılan güzel bir hizmet ve kazançtır. D-Marin olarak bizlerde, Didim için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.
YORUM YAZ