Didim-Kos feribot seferlerine yoğun ilgi

Didim Ma­ri­na’dan her hafta Salı günü Yu­na­nis­tan’ın Kos Ada­sı­na gerçekleştirilen fe­ri­bot se­fer­le­ri yoğun il­gi görüyor.

16 Tem­muz 2019 Salı günü ikin­ci se­fe­ri­ni yapan Fahri Kap­tan 5 feriboyu, 100 yolcu ile saat Kos Ada­sı’­na doğru ha­re­ket etti.

Kos se­fer­le­ri­ni dü­zen­le­yen firma sa­hi­bi Atil­la Kı­lınç, ikin­ci se­fer­de yoğun ilgi gör­dükle­ri­ni dile ge­ti­re­rek; “Didim’den

dü­zen­le­di­ği­miz Kos se­fer­le­ri­nin ikin­ci­sin­de ca­ta­ra­ma­nı­mızda 100 yolcu ile Kos Ada­sı­na ha­re­ket etti. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ilgi gös­ter­di­ği se­fer­de, haf­ta­da iki güne ve Yu­na­nis­tan’da bu­lu­nan başka ada­la­ra özel­lik­le Leros Ada­sı­’na da sefer dü­zen­le­me­yi

dü­şün­müş­tük. Bu dü­şün­ce­mi­zi hızlı bir şe­kil­de ger­çek­leş­tir­meye çalışıyoruz” dedi.

D-Marin İdari İşler Amiri Oğuzhan Demirtaş ise, “Kos seferleri, Didim için yapılan güzel bir hizmet ve kazançtır. D-Marin olarak bizlerde, Didim için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.