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Didim Kent Konseyinde Ayyıldız yeniden başkan seçildi

Didin Kent Konseyinin olağan seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Osman Ayyıldız, yeniden başkan seçildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:53
Didim Kent Konseyinde Ayyıldız yeniden başkan seçildi

Didin Kent Konseyinin olağan seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Osman Ayyıldız, yeniden başkan seçildi.


Didim Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Oda başkanları, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, Meslek örgütleri temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Hatice Gençay gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından Genel kurulun açılış konuşmasını Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız gerçekleştirdi.


Ayyıldız Konseyin 1 yıllık çalışmalarını anlatarak, eğitim, sağlık, çevre çalışmaları, projeleri ile yabancılarla yapılan çalışmaların içeriklerine değinerek, süregelen projelerden bahsetti.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Kent konseyinin ilçede sürdürülebilir ve güzel projelere imza attığını ifade ederek, bu projelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.


Konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek liste seçimler yapılırken mevcut başkan Osman Ayyıldız yeniden başkan seçilirken yürütme kuruluna ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Celal Gümüş, Didim Derneği başkanı Mehmet Soysal ve Didim Turizm derneği başkanı Mustafa Şentürk yer aldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:53
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