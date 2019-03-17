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Didim Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923:1

Bölgesel amatör lig 7.

17 Mart 2019 Pazar 18:31
Didim Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923:1

Bölgesel amatör lig 7. grup maçında Didim belediyespor uzatmalarda yediği golle Aydınspor 1923’e 0-1 mağlup oldu.


Didim’de güzel havada oynanan maçı CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Aydınspor 1923 kulüp başkanı Hüsamettin Artan, Didim belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş maçı birlikte izlerken Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise maçı ikinci yarı takip etti. Maça Didimliler büyük ilgi gösterirken, Aydın’dan gelen 80 kişilik taraftar grubu ise takımlarını yalnız bırakmadı.


Maçtan dakikalar: Didim belediyespor ile Aydınspor ilk yarıda birbirine üstünlük kuramazken Didim belediyespor Eşref ve Turgut’un ayağında iki net poziyondan yararlanamadı


Dk 45’de Aydınspor 1923’lü Ömer Farukile Didim belediyspor’lu İsmail’in mücadelesinde Ömer Faruk düşerken,sol kolu dirseğinden çıktı. Maça ara verilirken 112 acil sağlık ekiplerinden ambulans istendi. Sakatlanan Ömer Faruk ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk yarı golsüz sona erdi.


Maçın ikinci yarısında Didim mutluk iki gol pozisyonunda yararlanamazken, maçın uzatma dakikasında ceza sahası dışında topa gelişine vuran Aydınspor 1923’teikinci yarı oyuna giren Yavuz topu kalecinin yanında ağlara gönderdi. (0-1)


Maçta başka gol olmayınca aydın derbisinde gülen Aydınspor 1923 olurken, Didim ise umutlarını ilerleyen haftalara taşıdı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:31
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