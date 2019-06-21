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Didim Belediyesinin MÜBEV gururu..

Didim Belediyesince kent belleği oluşturulması adına hizmete açılan Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazandı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:51
Didim Belediyesinin MÜBEV gururu..

Didim Belediyesince kent belleği oluşturulması adına hizmete açılan Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda ödül almaya hak kazandı.


Didim belediyesinin de üye olduğu Tarihi Kentler birliği tarafından; Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik, koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkartmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifi ile oluşturulmuş müzeler arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda, Didim Belediyesi kısa adı MÜBEV olan Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi ile ilk kez, Didim’i temsil etti.


Yaklaşık 450 birlik üyesi belediyenin katıldığı, İstanbul Divan Oteli’nde düzenlenen ödül töreninde MÜBEV, “Yaşam Kültürü” kategorisinde ödüle layık görüldü.


Başkan Atabay ödülü teslim aldı


2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda, Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Mehmet Özhaseki’den ödülü teslim alan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ile Belediye Meclis Üyesi Gül Ülker katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:51
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