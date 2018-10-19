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Didim Belediyesine ait resmi makam aracına haciz

Resmi plakalı makam otomobili, bir inşaat şirketinin belediye aleyhine açtığı davada tazminat kararı alınması sonrası başlatılan haciz işlemi kapsamında otoparka çekildi.

19 Ekim 2018 Cuma 17:52
Didim Belediyesine ait resmi makam aracına haciz

Söke Sanayi Sitesi'ndeki tamir atölyesine polis ekipleriyle gelen inşaat firması yetkilileri, iş yeri sahiplerine mahkeme kararı ve haciz  işlemleriyle ilgili belgeleri göstererek tamiri yapılan 09 D 5200 resmi plakalı  lüks otomobili, çekiciye yükledi. Otomobil, şirketin belirlediği bir otoparka  çekildi.

Aracın tamirini yapan oto tamircisi İrfan Çetinkaya, otomobilin  tamirini bitirdiği sırada belediyeye teslim etmeyi beklerken haciz kararıyla  karşılaştığını belirtti.

Çetinkaya, "Aracın hacizli olduğunu bilmiyordum, biz aracın tamirini  yapmıştık, icralık olduğunu öğrenince taktığımız bazı parçaları söktük. Didim  Belediyesinin bu durumuna gerçekten çok üzüldük." dedi.

Haber7

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:52
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