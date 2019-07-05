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Didim Belediyesinden halka ücretsiz sera gezisi

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye tarafından organize edilen gezide vatandaşlar Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri fidanlığına gezdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:20
Didim Belediyesinden halka ücretsiz sera gezisi

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye tarafından organize edilen gezide vatandaşlar Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri fidanlığına gezdi. Vatandaşlar serayı gezerek, elde edilen aromatik yağları yerinde görüp bilgi aldı.


Didim Belediye bünyesinde Akköy mahallesin yer alan Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri fidanlığı halka açıldı. Bu kapsamda Didim Belediyesince düzenlenen ilk gezide etkinliğe katılan vatandaşlar üstü açık City Bus ile serayı gezdi. Didimlilerin ziyaretinde Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın BŞB Başkan vekili Evrim Karakoz ve Başkan yardımcısı Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar’da katıldı. Serada yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile aromatik bitkileri yerinde gören vatandaşlar, sera yetkilisinde detaylı bilgiler aldı. Ardından Tıbbi aromatik bitkilerin yağlarının nasıl çıkarıldığını yerinden gören vatandaşlar yağın elde ediliş şeklini izledi.


Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Seranın tam olarak hizmete girdiğini belirterek “Bundan sonra seramızın işleyişini hem basına hem de vatandaşlarımıza yerinden anlatıp göstereceğiz. Vatandaşlarımız hem çiçekleri, hem de yağların sıkılması işlemini yerinde gezip gördü. Herkes bu durumdan çok memnun; burayı geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz.”dedi. Ziyaretin sonunda vatandaşlara serada yetiştirilen lavanta ile mevsimlik çiçek hediye edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:20
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