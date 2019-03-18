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Didim Belediyesinden Altınkum’a yeni bir park daha

Didim Belediyesi, kentin değişin noktalarında yaptıkları parkları tek tek açıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:58
Didim Belediyesinden Altınkum’a yeni bir park daha

Didim Belediyesi, kentin değişin noktalarında yaptıkları parkları tek tek açıyor. Bu kapsamda belediye tarafından Altınkum mahallesine yapılan “Avcılar parkı” düzenlenen törenle açıldı.


Altınkum mahallesi 56. sokak ile 58. sokağın kesiştiği noktada yapılan “Avcılar parkının1 açılış törenine Didim belediye başkanı ve Millet ittifakının CHP’li belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, CHP ilçe başkanı Nurettin Koçak, İyi parti ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, millet ittifakı belediye meclis üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.


Açılışta ilk konuşan İyi parti ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz parkın açılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Atabay’a ve belediye personeline teşekkür etti.


CHP ilçe başkanı Nurettin Koçak ise Başkan Atabay’ın ilçeye bir çok hizmeti olduğunu belirterek “bu parklar insanımıza nefes aldırıyoruz, bunların açılışı devam edecek. Bu çalışmalarımız yeni dönemde de devam edecek. Ben sizlere inanıyorum; sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de yine devam edeceğiz.”dedi.


Didim belediye başkanı ve Millet ittifakının CHP’li belediye başkan adayı A. Deniz Atabay ise halk adına bir şeyler yapmanın yapılan görevin en kutsal noktası olduğunu belirterek “bugün Türkiye cumhuriyetinin temelinin atıldığı Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümü, bizlere bu ülkeyi vatanda yapan tüm şehitlerimizi saygılarımız sunuyorum. Bugün bu parkı açacağız, ertesi gün 2 Temmuz parkını açacağız. Yeni dönemde ağaçlandırma alanında büyük atılımlar yapacağız. Parklar çok önemli; orası insanların evi gibi kullanabileceği, sosyal yaşantılar için önemli alanlar. Parkları yaparken gerekli donatıları göreceksiniz. Her türlü ihtiyacı düşünüyoruz. İlçemizin çevresi ve çehresi değişmeye başlıyor. Dışarıdan gelenler bunu net görüyor. Bende bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.


Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesildi. Açılış sonrası park gezilerek vatandaşa ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:58
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