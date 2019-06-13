Didim Belediyesinde birimler düzeyinde binalara tadilat yapılıyor

Didim Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcılarının odalarının belirlendiği tadilatta bazı birimlerin yerleri yeniden düzenlendi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatıyla 1. ve 2. katta geniş kapsamlı düzenleme ve tadilat gerçekleştirildi. Yeni dönemde görev yapacak 3 belediye başkan yardımcısının odaları belirlenirken iki başkan yardımcısının odası 1. katta, 1. başkan yardımcısının odasının ise 2. katta olduğu görüldü. Yine tadilat ve genişleme çalışmaları kapsamında Muhasebe, Kültür ve Sosyal işler ve Yapı-Kontrol birimlerinin mekanlarında yeniden düzenlemeye gidildi.

Birimleri hem mekanları genişletilirken birim müdürlerinin odaları da ayrıldı. Öte yandan Başkanlık özel kalem ve sekreterlik biriminde de tadilatın yapıldığı görüldü. Tadilat ve genişleme çalışmalarının halen sürdüğü ve birimlerin hazırlıklarını tamamlamadığı görülürken Başkan Atabay ise, “Belediyemizde bazı birimlerin yerlerinde düzenlemeye gittik. Her bir başkan yardımcımız için yeni oda tahsisi yapıldı. Birimlerde kendi içlerinde bir düzenleme yaptı. Ortadaki dağınıklığı ve görsel anlamdaki kirliliği de ortadan kaldırdık. Kısa sürede çalışmalar tamamlanarak hizmetlerimizi eksiksiz sürdüreceğiz” dedi.