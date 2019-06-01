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Didim Belediyesinde başkan yardımcıları belli oldu

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ikinci döneminde ekibini belirledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
Didim Belediyesinde başkan yardımcıları belli oldu

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ikinci döneminde ekibini belirledi. Yeni dönemde belediyede 3 başkan yardımcısı görev yapacak.


Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ikinci kez seçilmesinin ardındanyeni dönem için başkan yardımcılıklarını belirledi.Başkan Atabay konu ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında yeni başkan yardımcılarını basına tanıttı. Başkan yardımcılıklarına Belediye İmar müdürü görevini yürüten Öznur Gündoğdu, Kapanan Akyeniköy belediyesinin son belediye başkanı Yusuf Deveci ve Belediye Meclis üyesi ve Jeoloji mühendisi Zeynel Şener’in atandığını belirten Atabay yeni dönem için güzel çalışmalar yapacaklarını belirtti.


Başkan Atabay geçirdiği bir kaza neticesinde kolu kırılan Yusuf Deveci’nin şu an yanlarında olamadığını ve Deveci’nin idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüteceğini belirterek, Teknik işler başkan yardımcılıklarına Zeynep Şener ve Öznur Gündoğdu’nun yapacağını açıkladı. BaşkanAtabay, “Görevlendirildiniz arkadaşlarımız deneyim ve bilgileriyle yeni dönemde bizlere katkı sağlayacaklardır. 3 Başkan yardımcımızla yeni dönemde çalışacağız. Genç meclis üyesi arkadaşlarımız da onların yanında deneyimler kazanacaklar. Bizim için liyakat ve tecrübe önemli” dedi

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
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