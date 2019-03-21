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Didim Belediyesi, Romanlara yeni dernek binası kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesinin katkılarıyla yapılan Didim Rumelili Romanlar Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:07
Didim Belediyesi, Romanlara yeni dernek binası kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesinin katkılarıyla yapılan Didim Rumelili Romanlar Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.


Yeni mahalle parkı içerisinde gerçekleşen açılışa Roman asıllı CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, Didim belediye başkanı ve Millet ittifakının CHP’li belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, millet ittifakı belediye meclis üyesi adayları ile davetliler ve Roman vatandaşların katılımıyla yapıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılışı konuşmasını yapan Didim Rumelili Romanlar Derneği başkanı İlgin Var, dernek binalarının yapımında emeği geçen Aydın Büyükşehir belediyesine ve Didim belediyesine teşekkür etti. Var “Birlik ve beraberlik her şeyin ilacı; sivil toplum kuruluşların amacı da budur. Bir olunca çözülemeyecek, aşılamayacak konu yoktur. CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu ve Belediye başkanımızın açılışa gelmesinden mutluyuz. “dedi. Var derneklerinin şu anki binasının açılmasında CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay’ın çok büyük emeği olduğunu söyleyerek, derneğin açılmasının herkese hayırlı olmasını diledi.



Didim Belediye BaşkanıA. Deniz Atabay ise, “Ben dernek başkanınızı çok seviyorum, devamlı yüzü gülen başkanınız var; aramızda tatlı bir samimiyet var. Bana bir gün dedi ki bizim dernek binası yok; bir dernek binası yapacağız dedi. Ben bulalım dedim ama o, biz mahalleden ayrılmayız dedi. O da parkın içerisinde yapalım dedi. Bizde talebi Özlem başkana ilettik; sen söylüyorsan ihtiyaç vardır yapın dedi. Bu konuda Özlem başkanımız büyük destek verdi. Birileri gittiler bizleri şikâyet ettiler. Sonra dernek başkanımız pratik bir şekilde çözüm buldu ve Milletvekilimiz Özcan bey’i aradı. Sayın vekilimiz hemen yetişti ve sıkıntıda kanuni anlamda çözüldü. Sayın vekilimizi de davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı geldi. Bu dernek çok önemli; toplanma yeridir. Aidiyet duygusunun bir parçasıdır. Bu binanın değeri bilinerek kullanılacağından eminim. Çalışkan bir dernek başkanımız var ve yapılması gereken ne varsa yapacağız. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.



CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, Didim’in kendi yanında ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Ben üniversitede okurken gelip burada çok çalıştım. Çünkü Söke’liyim. Gençliğim geçtiği bir yer burası. Öncelikle Rumelili Romanlar derneğimizin açılışı hayırlı olsun.Sivil toplum kuruluşların önemi çok fazla; bende vekil olmadan önce birçok STK’da çalıştım. 11 yıl Avrupa parlamentosunda çalıştım. Bakanlıklarda çalıştım ama geçmişim STK’larda geçti. Didim’deki kardeşlerimin sosyal ve eğitim haklarının sağlanmasındaki lobi faaliyetleri buradan sağlanacaktır. Didim’deki insanlar demokrat ve Atatürkçü bir yapıya sahip; Didim dışarından çok güzel görünüyor. Büyük oy farkla kazanacağız.”dedi.


Konuşmaların ardından dernek binasını açılışı kurdelasi kesildi. Açılış sonrasında Purçu ve beraberindekiler CHP ilçe seçim ofisine geçerek partililerle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:07
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