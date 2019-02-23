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Didim Belediyesi, ’Recep Çetinel’ adını ölümsüzleştirdi

Didim’in yerlilerinden olan merhum Recep Çetinel’in adı, Didim Belediyesince yapılan parkta ölümsüzleştirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:52
Didim Belediyesi, ’Recep Çetinel’ adını ölümsüzleştirdi

Didim’in yerlilerinden olan merhum Recep Çetinel’in adı, Didim Belediyesince yapılan parkta ölümsüzleştirildi.


Didim belediye meclisinde alınan kararla yapımına başlanan Recep Çetinel parkı düzenlenen törenle açıldı. Didim belediyesince yapılan parkın açılışına Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, AK Parti İlçe başkanı Maşallah Subaşı, İyi Parti Didim ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, MHP İlçe başkanı Fikret Alkaya, AK Parti belediye başkan adayı Mümin Kamacı, Didim Rumeli Kültürünü yaşatma derneği başkanı Zübeyde Muslu Yalçın, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılışta konuşan Didim Rumeli Kültürünü yaşatma derneği başkanı Zübeyde Muslu Yalçın, Recep Çetinel’in mübadil torunu olduğunu belirterek eğitim ve öğretim hayatından bahsetti. İnşaat mühendisi olan Çetinel’in Aydın’da o dönemki adıyla Yol ve Su hizmetler Müdürlüğü olan kuruma Müdürlük yaptığını belirten Yalçın, Didim-Akbük-söke yolunun Çetinel zamanında yapıldığını hatırlattı.


Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ise rahmetli Recep Çetinel’i tanıdığını belirterek; “Dernek başkanımızın da söylediği gibi yapılanlar yad ediliyor. Kimileri devlet bürokrasisinde yaptıkları yol ile yani yapılanlarla böyle anılıyor, yolsuzlukla yapanlar da farklı anılıyor. Bunun bilincinde olmak lazım. Bu Yoran köyünde çok iyi hizmet yapanlar var. Bizler de bu kentte yapılanlar için hizmet etmek lazım. Toplum için iyi şeyler yapanları da bizler yad etmeliyiz. Kendisini rahmetle yad ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından parkın açılışı Başkan Atabay ve Recep Çetinel’in ailesinin katılımıyla yapıldı. Gelen konuklara lokma ve çorba ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:52
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