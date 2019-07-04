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Didim Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında Belediye bünyesinde beton parke tesisi kurulması için karar alınırken, meclis bünyesinde iki yeni ihtisas komisyonu kuruldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:14
Didim Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında Belediye bünyesinde beton parke tesisi kurulması için karar alınırken, meclis bünyesinde iki yeni ihtisas komisyonu kuruldu.


Didim Belediye Meclis toplantısının Temmuz ayı ilk oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP’li Meclis üyesi Ali Çağlar mazeretli olarak katılmadı. Gündem dışında 3 yazılı önerge meclis gündemine alındı.


Gündemin ilk maddesinde belediye meclisi bünyesinde “ Proje ve Etüd Komisyonu ve Kırsal Tarımı Destekleme Komisyonu kurulması ile üye seçimi yapılması” ele alındı. Komisyonların kurulması oy birliğiyle kabul edilirken Proje ve Etüd Komisyonuna CHP’den Kerim Küsmez, Vefa Berk Tezsezener ve Gül Ülker, AK Partiden Mehmet Tekdemir ve Ramazan Özalp seçildi. Kırsal Tarımı Destekleme Komisyonuna CHP’den Mustafa Yarmacı, Yusuf Deveci ve Ceren Turan, AK Parti’den Mevlüt Kandil ve Eda Yücel İlhan seçildi.


Gündemin ikinci maddesinde ise İller Barkasından kullanılan kredi ile ilgili kapsam değişikliği konusunda Başkan Atabay bilgi verdi. Atabay daha önce başvurulan kredinin parke makinesi alımı için kullanılacağını açıklayarak, makine yerine Konpak beton fabrikası kurulması için kullanılması noktasında bir değişiklik yaptıklarını söyledi. Atabay kurulacak fabrika ile saatte 60 m3 üretim yapılacağını belirterek, belediyenin bu konuda ödediği paranın fabrikayla bir yılda kendini amorti edeceğini açıkladı. Madde AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:14
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