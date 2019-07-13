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Didim, balık çiftliklerine karşı tek yürek

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, kurulmak istenen Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) fizibilite çalışmaları ve OSB’nin çevreye zararlarını anlatmak için Didim’de bulunan sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle toplantı düzenledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:03
Didim, balık çiftliklerine karşı tek yürek

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, kurulmak istenen Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) fizibilite çalışmaları ve OSB’nin çevreye zararlarını anlatmak için Didim’de bulunan sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle toplantı düzenledi.


Didim Belediyesi ek hizmet binasında düzenlenen toplantıya Didim’de bulun sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Zeynel Şener, Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve belediye meclis üyeleri katıldı.


Toplantı ilk olarak konuşmayı yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Didim’de kurulmak istenen OSB’ye herkes karşı. Biz bu alanda nasıl mücadele edeceğimizi tartışacağız. Bu alanda Didim’de yaşayan herkesin hatta Türkiye’de yaşayan herkesin sorumluluğu var çünkü burası turizm kenti. Belediye olarak önerimiz şu şekilde; burada toplanan STK’larla birlikte yürütme komisyonu oluşturmak. Katkı verecek her insanın katılacağı bir platform oluşturarak daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeliyiz.Platformumuz süreci takip edecek. Bir hukuk komisyonu kurularak konunun hukuki yönden takip edilmesi gerekiyor. Öte yandan basının ve kamuoyunun bilgilendirmesi noktasından basın ve halkla İlişkiler komisyonu gerekli. Bu komisyon konun halka duyurulmasında etkin olacak. Diğer bir komite ise sokak komisyonu, bu komisyonda eylem, basın açıklamaları ve olaya yönelik duyarlılığın arttırılması yönünde çalışacak. Bizler bugün burada uzun ve ince bir yolculuğa çıktık. Karşımız güçlü gruplar var, iyi argüman ve enstrümanlar kullanırsak mücadeleyi kazanırız ve kazanacağımıza da inanıyorum" dedi.


Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte düzenlenen toplantının sonunda Belediye Başkanı Atabay’ın önerisi ile 4 tane komisyon belirlenerek ortak bir platform kuruldu. Hukuk komisyonu kurularak konu hukuki yönden takip edilecek. Öte yandan basının ve kamuoyunun bilgilendirmesi noktasından basın ve halkla İlişkiler komisyonu oluşturuldu. Komisyonlara toplantı sonunda görev almak isteyenler tarafından başvuru yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:03
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