Didim AK Parti Teşkilatı iftarda buluştu Ramazan ayı dolayısıyla, AK Parti Didim İlçe Teşkilatı üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla, AK Parti Didim İlçe Teşkilatı üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Geleneksel Ramazan ayı iftar yemeği Kale Kır düğün salonunda gerçekleştirildi. Yemeğe AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Eski İlçe başkanları, Cumhur ittifakının bazı belediye meclis üyeleri, İlçe yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Ezanın okunmasının ardından Merkez Cami İmamı Muhammed Karagülle tarafından dualar edildi. AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı her yıl düzenledikleri iftar yemeğini bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.

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